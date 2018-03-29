Орлов: поменять тренера перед чемпионатом мира — ребята, ну вы чего?

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, не стоит ли поменять главного тренера сборной России Станислава Черчесова перед стартом чемпионата мира–2018.

«Ну да, правильно, надо поменять тренера перед чемпионатом мира… Ребята, ну вы чего? Дайте ему уже сыграть, проявить себя. Всё-таки есть позитив, появились Миранчуки, Головин, Зобнин, продолжает быть на уровне Дзагоев, Акинфеев — на высоком уровне, тот же Жирков, Смолов. То есть это уже новая генерация, новые ребята, и они, в общем-то, внушают доверие на будущее. Но ещё должны другие подтянуться.