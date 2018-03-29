Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, не стоит ли поменять главного тренера сборной России Станислава Черчесова перед стартом чемпионата мира–2018.
«Ну да, правильно, надо поменять тренера перед чемпионатом мира… Ребята, ну вы чего? Дайте ему уже сыграть, проявить себя. Всё-таки есть позитив, появились Миранчуки, Головин, Зобнин, продолжает быть на уровне Дзагоев, Акинфеев — на высоком уровне, тот же Жирков, Смолов. То есть это уже новая генерация, новые ребята, и они, в общем-то, внушают доверие на будущее. Но ещё должны другие подтянуться.
Я просто удивлён, что приходят в сборную футболисты и не видно, чтобы они рвали-метали на поле и из-под шипов у них летели искры. Я такой самоотдачи не вижу. Это общая тенденция всех молодых людей в России. К сожалению, они сдержанны в своих эмоциях, а надо бы их выражать. Соответствует ли Заболотный уровню «Зенита» и сборной России? Не хочу комментировать, но пока скромно», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».