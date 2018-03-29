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Семилетний Егор Гринько из Гомеля стал чемпионом США по шахматам
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Семилетний Егор Гринько из Гомеля стал чемпионом США по шахматам 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
Для семилетнего Егора Гринько из Гомеля март месяц стал не только великодушным, но и самым счастливым за его удивительно стремительную карьеру к чемпионскому титулу США по шахматам в своей возрастной категории. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома. На Национальном юношеском шахматном конгрессе, который считается национальным американским чемпионатом, Егор Гринько занял этой весной первое место, набрав 4,5 из 5 баллов и обыграв 22 участников в своей возрастной категории.
"Интересоваться шахматами Егор стал в пять лет во многом благодаря своей маме Татьяне Александровне. Ребенка отдали в Гомельскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва №3 по шахматам. Под руководством тренера-преподавателя Марины Терешковой Егор одерживал победы на различных соревнованиях", — рассказали гомельские сотрудники управления.
В августе 2017 года семья переехала в США (в штат Калифорния): отца Егора перевели в другое подразделение белорусской IТ-компании. Мальчик продолжил заниматься шахматами самостоятельно, решая не менее 30 задач в день. Затем первый тренер посоветовала Егору пройти онлайн-курс российского тренера по шахматам. За полгода юный шахматист улучшил результат и поучаствовал в 12 турнирах в США.
Как известно, в Калифорнии очень развит детский шахматный спорт. Каждые выходные проходят 2-4 турнира в разных городах штата, а национальные чемпионаты молодых вундеркиндов проводят даже два раза в год.
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