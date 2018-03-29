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Николай Валуев назвал политическим решением отказ США выдать визы российским борцам
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Николай Валуев назвал политическим решением отказ США выдать визы российским борцам 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев отметил, что видна политическая подоплека решения отказ США выдать визы российским борцам.
— Политическая подоплека решения видна, это понятно, — цитирует "РИА Новости" Валуева. — Плюс определенные бонусы, скажем так, будут иметь те спортсмены, которые будут в выигрыше от неприезда российской команды. Сплошные плюсы для американской стороны. А в ситуации, когда мы доказываем регулярно свою правоту на делах, и эти дела больно бьют по политическому руководству США, они ищут способы, как больно ударить нас. И это выглядит крайне некрасиво.
Это, по сути, решение больше политическое, чем спортивное. Все это приводит к одному, нас на всех фронтах вынуждают к так называемой обиде. Обиде и зеркальным мерам — бойкотам и всему прочему. Точка невозврата в отношениях таким путем может быть пройдена, но я надеюсь, что мы во всех случаях будем себя вести таким образом, что все будут видеть: правота на нашей стороне. И у нас пока это получается. А наше дело — всегда соблюдать собственные честь и достоинство, и всем это показывать.
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