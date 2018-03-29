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Спортивное мероприятие Делай раз, делай два состоится в поселении
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Спортивное мероприятие Делай раз, делай два состоится в поселении 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Сотрудники Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское 12 апреля проведут мероприятие «Делай раз, делай два». Его смогут посетить дети старше пяти лет.
— Ежегодно в период весенних каникул мы проводим ряд мероприятий. В их числе и спортивные состязания. Сейчас утвреждается точный план турнира. Планируем, что в нем будут задания на ловкость и гибкость, — сообщили сотрудники Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское.
Отметим, что начнется мероприятие в 15:00. Оно продлится около двух часов.
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