Спортивное мероприятие Делай раз, делай два состоится в поселении

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Сотрудники Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское 12 апреля проведут мероприятие «Делай раз, делай два». Его смогут посетить дети старше пяти лет.

— Ежегодно в период весенних каникул мы проводим ряд мероприятий. В их числе и спортивные состязания. Сейчас утвреждается точный план турнира. Планируем, что в нем будут задания на ловкость и гибкость, — сообщили сотрудники Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское.

Отметим, что начнется мероприятие в 15:00. Оно продлится около двух часов.