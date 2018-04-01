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«Барселона» рассчитывает продать двух игроков, чтобы заработать средства на трансфер Гризманна
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«Барселона» рассчитывает продать двух игроков, чтобы заработать средства на трансфер Гризманна 

Soccer News 45 минут назад
Фото: Soccer News
Как информирует испанская пресса, ближайшим летом «Камп Ноу» должны будут покинуть полузащитники Денис Суарес и Андре Гомеш. С их продажи «сине-гранатовые» рассчитывают получить 90 миллионов евро — по 45 миллионов за каждого.
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