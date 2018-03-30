«Эвертон» готов продать Пикфорда в «Атлетико»

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в «Атлетико».

Как сообщает испанская пресса, «ириски» готовы продать голкипера за 45 миллионов евро. Напомним, что «Атлетико» рассматривает Пикфорда в качестве возможной замены Яну Облаку.