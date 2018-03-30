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«Эвертон» готов продать Пикфорда в «Атлетико»
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«Эвертон» готов продать Пикфорда в «Атлетико» 

Soccer News 34 минуты назад
Фото: Soccer News
Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в «Атлетико».
Как сообщает испанская пресса, «ириски» готовы продать голкипера за 45 миллионов евро. Напомним, что «Атлетико» рассматривает Пикфорда в качестве возможной замены Яну Облаку.
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