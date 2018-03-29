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Виталий Меньшиков: Не скрою, было несколько вариантов для продолжения карьеры, но в приоритете оставался «Авангард»
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Виталий Меньшиков: Не скрою, было несколько вариантов для продолжения карьеры, но в приоритете оставался «Авангард» 

Советский спорт 50 минут назад
— Руководители клуба пригласили к себе и сказали, что хотели бы видеть меня в своей команде: цели у «Авангарда» очень амбициозные, задачи — высокие, и я им соответствую. Мы с семьей очень довольны. Не скрою, было несколько заманчивых вариантов для продолжения карьеры, но в приоритете оставался «Авангард». И к клубу уже прикипели, и к городу — нам здесь все нравится. И в Омске замечательные болельщики: спасибо большое всем за поддержку, это очень приятно, — цитирует Меньшикова пресс-служба клуба.
Напомним, что «Авангард» заключил контракт с 28-летним защитником сроком на два года. В прошедшем сезоне Меньшиков провел за омскую команду 50 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.
⚡"Авангард" заключил контракт с Виталием Меньшиковым еще на два года! В прошедшем сезоне защитник провел за нашу команду 50 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. Также на счету Виталия 44 силовых приема и 60 заблокированных бросков 💪💪💪 pic.twitter.com/9JtmWkBHju
— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 29 марта 2018 г.
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