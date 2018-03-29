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Президент РФС назвал назначение российской бригады арбитров на ЧМ-2018 прогрессом
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Президент РФС назвал назначение российской бригады арбитров на ЧМ-2018 прогрессом 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал назначение российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым на чемпионат мира — 2018. Его слова приводят "РИА Новости".
"Хорошо уже то, что есть хотя бы одна российская бригада арбитров, потому что определенный период наши судьи не были представлены ни на чемпионатах мира, ни Европы, ни на решающих этапах Лиги чемпионов. Считаю, что это шаг вперед", — сказал функционер.
Ранее сообщалось, что Карасев будет работать на матчах чемпионата мира.
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