Президент РФС назвал назначение российской бригады арбитров на ЧМ-2018 прогрессом

"Хорошо уже то, что есть хотя бы одна российская бригада арбитров, потому что определенный период наши судьи не были представлены ни на чемпионатах мира, ни Европы, ни на решающих этапах Лиги чемпионов. Считаю, что это шаг вперед", — сказал функционер.

Ранее сообщалось, что Карасев будет работать на матчах чемпионата мира.