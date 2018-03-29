Финал конкурса видеоработ «Я — наследник Победы» пройдет в Подмосковье 31 марта

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» 31 марта состоится финал конкурса видеоработ, посвященного сохранению истории России «Я — наследник Победы», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Конкурс проводится при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области. В числе участников финала представители детско-юношеских военно-патриотических организаций Московской области. Откроет мероприятие начальник ГУСК Ирина Плещева », — говорится в сообщении.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Моя семья гордится!», в которой нужно представить рассказ участника конкурса о своем родственнике, члене семьи — ветеране ВОВ; «Война глазами свидетелей»: рассказ самих ветеранов ВОВ или детей войны о событиях 1941-1945 годов; «Памятники Войны»: о памятниках, монументах, дневниках, произведениях искусства, местах боевых действий или концлагерях — обо всем, что сохраняет память о событиях ВОВ.

В ходе финальных испытаний определятся десять победителей, которые примут участие в марше «Бессмертный полк» в Берлине и в экскурсионном обучающем туре по годам Европы.

Помимо конкурсной программы участники смогут испытать себя в квест-игре и узнать много интересного на экскурсии «История России XVII-XX века» в музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим».