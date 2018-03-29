Моуринью убедил Бэйла перейти в «Манчестер Юнайтед»?

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что руководство мадридцев готово выставить на трансфер 28-летнего валлийца, чей контракт рассчитан до лета 2022 года. Также в прессе появлялись сообщения о том, что боссы «красных дьяволов» летом выделят Моуринью на усиление состава 200 миллионов фунтов (228,5 миллиона евро). При этом, трансферная стоимость Бэйла, по оценке transfermarkt.com, составляет 70 миллионов евро.

В этом сезоне форвард принял участие в 29 матчах на клубном уровне, забив 12 мячей и сделав 4 результативные передачи.