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Моуринью убедил Бэйла перейти в «Манчестер Юнайтед»?
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Моуринью убедил Бэйла перейти в «Манчестер Юнайтед»? 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью склонил нападающего "Реала" Гарета Бэйла к переходу в свою команду, утверждает Marca. По информации источника, сделка будет оформлена после завершения сезона-2017/18.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что руководство мадридцев готово выставить на трансфер 28-летнего валлийца, чей контракт рассчитан до лета 2022 года. Также в прессе появлялись сообщения о том, что боссы «красных дьяволов» летом выделят Моуринью на усиление состава 200 миллионов фунтов (228,5 миллиона евро). При этом, трансферная стоимость Бэйла, по оценке transfermarkt.com, составляет 70 миллионов евро.
В этом сезоне форвард принял участие в 29 матчах на клубном уровне, забив 12 мячей и сделав 4 результативные передачи.
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