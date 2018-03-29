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Антонио Конте: Уверен, Мората получит шанс сыграть на чемпионате мира
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Антонио Конте: Уверен, Мората получит шанс сыграть на чемпионате мира 

Советский спорт 2 часа назад
Хулен Лопетеги: У Мораты есть явный шанс сыграть на чемпионате мира-2018
"Перерыв на матчи сборных пошел ему на пользу. Он хорошо поработал. Мората не мог играть полтора месяца из-за травмы спины. Теперь он действительно готов к финальному отрезку сезона. На сто процентов. Уверен, он получит шанс сыграть на чемпионате мира", — приводит слова Конте SportsMole.
Ранее защитник «синих» Маркос Алонсо, который также выступает в составе «красной фурии», заявил, что нападающий был разочарован решением тренерского штаба. Напомним, Хулен Лопетеги не стал вызывать игрока в сборную Испании.
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