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Песков: обвинения в адрес Слуцкого похожи на попытки угнаться за американской «вакханалией»
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Песков: обвинения в адрес Слуцкого похожи на попытки угнаться за американской «вакханалией» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Обвинения в домогательствах, которые звучали в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого, похожи на дань моде и попытки угнаться за «вакханалией», которая происходит в США, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на выступление Пескова на ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. По мнению Пескова, ситуация похожа на истории со звездами Голливуда. Люди, которые стали звездами, сделали многое, что не соответствует понятию чести и достоинства. «Но они это сделали, чтобы стать звездами. Они заработали сотни миллионов долларов, и по истечении 10 лет они говорят, что Вайнштейн плохой», — приводит слова Пескова ВВС.
Слуцкого ранее обвинили в приставаниях продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы ВВС Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения «поклепом» и отметил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.
Думская комиссия по этике рассмотрела «дело Слуцкого» и не нашла нарушений в поведении депутата.
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