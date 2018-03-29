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Первый региональный патриотический форум «Я — Юнармия» откроется в Архангельске
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Первый региональный патриотический форум «Я — Юнармия» откроется в Архангельске 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Форум пройдет с 30 марта по 1 апреля, на открытие приедет руководитель аппарата главного штаба «Юнармии» Елена Слесаренко.
В Первом региональном молодежном патриотическом форуме «Я — Юнармия», который открывается в Архангельске, примут участие 75 ребят в возрасте от 14 до 17 лет из всех районов Поморья, сообщает пресс-служба региона.
Форум на главной сцене центра «Патриот» откроет руководитель аппарата главного штаба «Юнармии», олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.
«На протяжении трех дней ребят ждет насыщенная образовательная программа. Изюминкой станет второй день форума, который пройдет под названием «Один день в армии» — для юнармейцев будут организованы занятия по огневой, строевой, физической подготовке», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, состоится общая сессия «Военная служба по контракту» и показательные выступления бойцов Росгвардии, ФСИН, пограничной службы ФСБ России, МЧС России.
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