Ирина Роднина: «Российские атлетам самим не надо ездить на турниры в США»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам , трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что российские спортсмены должны планровать календарь соревнований на сезон без учета стартов в США. Накануне, 28 марта, американское посольство в Москве отказалось выдавать визы членам сборной России по вольной борьбе, которые с 5 по 9 апреля должны были выступить на Кубке мира в американском Айова-Сити.

— После такого инцидента с визами я думаю, что не надо российским спортсменам вообще ездить на соревнования в США, — цитирует «Р-Спорт» Роднину. — Значит, нашим спортсменам надо планировать календарь на сезон без учета турниров в США, то есть самим уже не ездить туда.

Нас давят со всех сторон. Не могут в прямой конкуренции (победить российских спортсменов. — Прим. «СЭ»), начинают такими способами. Они отыгрываются на всех — на дипломатах, на спортсменах, на журналистах. Борьба против нас идет по всем фронтам. Спорт никогда особенно не был вне политики. Только раньше все это было более-менее в рамках, а теперь уже и рамок нет.