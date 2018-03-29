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Английский клуб захотел купить Смолова
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Английский клуб захотел купить Смолова 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов собирается оформить переход в английский клуб «Вест Хэм Юнайтед» до старта чемпионата мира в России. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации издания, стоимость трансфера форварда оценивается в районе 10-13 миллионов фунтов стерлингов (около 11,4–14,85 миллионов евро). Английские журналисты отмечают, что в приобретении Смолова также заинтересован французский «Марсель», однако сам футболист хочет переехать в Лондон.
26 марта Смолов пожаловался на нежелание иностранных клубов приобретать футболистов из России. По мнению нападающего, за рубежом о российских спортсменах сложилось предубеждение. Россиян считают хмурыми и закрытыми.
В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги Смолов принял участие в 16 матчах за «Краснодар», в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.
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