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СМИ: Смолов хочет оформить переход в «Вест Хэм» до старта ЧМ-2018
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СМИ: Смолов хочет оформить переход в «Вест Хэм» до старта ЧМ-2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов хочет оформить свой переход в «Вест Хэм Юнайтед» до старта чемпионата мира — 2018, который пройдёт в России летом, сообщает Sky Sports.
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