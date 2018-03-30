Маурисио Почеттино: Мы относимся к Алли так, будто ему уже 40 лет

«Не забывайте, что он еще очень молод. Ему всего 21 год. Вспомните, чем занимаются ребята в этом возрасте. Они живут с родителями, ходят в институт и совершают всякие глупости.

Мы относимся к Алли так, будто ему уже 40 лет. Он еще ребенок. Конечно, бывают случаи, когда его игра расстраивает фанатов, но мы поможем ему. Деле — отличный парень и талантливый футболист», — цитирует Почеттино Sky Sports.

В нынешнем сезоне полузащитник «Тоттенхэма» провел 42 матча, забил 10 голов и отдал 16 голевых передач.