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Маурисио Почеттино: Мы относимся к Алли так, будто ему уже 40 лет
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Маурисио Почеттино: Мы относимся к Алли так, будто ему уже 40 лет 

Советский спорт 49 минут назад
Фото: Soccer News
«Не забывайте, что он еще очень молод. Ему всего 21 год. Вспомните, чем занимаются ребята в этом возрасте. Они живут с родителями, ходят в институт и совершают всякие глупости.
Мы относимся к Алли так, будто ему уже 40 лет. Он еще ребенок. Конечно, бывают случаи, когда его игра расстраивает фанатов, но мы поможем ему. Деле — отличный парень и талантливый футболист», — цитирует Почеттино Sky Sports.
В нынешнем сезоне полузащитник «Тоттенхэма» провел 42 матча, забил 10 голов и отдал 16 голевых передач.
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