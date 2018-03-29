Маурисио Почеттино: Сложно сказать, сыграет ли Кейн с «Челси». Возможно, он вернется через неделю

Напомним, что Кейн получил травму в матче с «Борнмутом». «Он чувствует себя хорошо и с каждым днем прогрессирует.

Сложно сказать, сможет ли он сыграть на этой недели. Не могу сказать да или нет. Возможно, он вернется на следующей неделе.

Мы с позитивом смотрим на его восстановление, и мы очень рады этому. После травмы мы думали, что это займет долгое время», — цитирует Почеттино ВВС.

1 апреля «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Начало матча в 18:00 по Москве.