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Маурисио Почеттино: Сложно сказать, сыграет ли Кейн с «Челси». Возможно, он вернется через неделю
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Маурисио Почеттино: Сложно сказать, сыграет ли Кейн с «Челси». Возможно, он вернется через неделю 

Советский спорт 2 часа назад
Напомним, что Кейн получил травму в матче с «Борнмутом». «Он чувствует себя хорошо и с каждым днем прогрессирует.
Сложно сказать, сможет ли он сыграть на этой недели. Не могу сказать да или нет. Возможно, он вернется на следующей неделе.
Мы с позитивом смотрим на его восстановление, и мы очень рады этому. После травмы мы думали, что это займет долгое время», — цитирует Почеттино ВВС.
1 апреля «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Начало матча в 18:00 по Москве.
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