ЦИК Туркменистана подвел итоги парламентских и местных выборов

Центризбирком Туркменистана подвел итоги выборов в парламент и местные органы власти, сообщило в четверг государственное информагентство «Туркменистан сегодня». Всего по стране из 284 кандидатов было избрано 125 депутатов Меджлиса.

ЦИК привел общие данные по выборам в парламент и местные органы власти. Так, среди избранных депутатов — 3257 представителей Демократической партии Туркмении, 352 — Партии промышленников и предпринимателей Туркмении, 1358 — Аграрной партии и 2498 — от групп граждан.

По данным ЦИК, «во всех избирательных округах на один мандат баллотировались два и более претендентов». Голосование прошло в соответствии с действующим законодательством и нормами международного права, были соблюдены «принципы альтернативности, гласности и открытости».

Явка составила почти 92% — 3 млн 19 тысяч 957 граждан. Выборы состоялись 25 марта.

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