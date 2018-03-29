Ещё
ЦИК Туркменистана подвел итоги парламентских и местных выборов
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦИК Туркменистана подвел итоги парламентских и местных выборов 

Мир24 2 часа назад
Центризбирком Туркменистана подвел итоги выборов в парламент и местные органы власти, сообщило в четверг государственное информагентство «Туркменистан сегодня». Всего по стране из 284 кандидатов было избрано 125 депутатов Меджлиса.
ЦИК привел общие данные по выборам в парламент и местные органы власти. Так, среди избранных депутатов — 3257 представителей Демократической партии Туркмении, 352 — Партии промышленников и предпринимателей Туркмении, 1358 — Аграрной партии и 2498 — от групп граждан.
По данным ЦИК, «во всех избирательных округах на один мандат баллотировались два и более претендентов». Голосование прошло в соответствии с действующим законодательством и нормами международного права, были соблюдены «принципы альтернативности, гласности и открытости».
Явка составила почти 92% — 3 млн 19 тысяч 957 граждан. Выборы состоялись 25 марта.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Скандал в крикете: Австралию заподозрили в нечестной игре Страсть, весна и румба: в Кремле пройдет Кубок по латине В Павлодаре прошел первый форум бойцов-поисковиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР32
США нанесли удар по российским борцам98
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Трех россиян включили в «допинговый» список
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение