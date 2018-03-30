В Туркменистане подвели итоги выборов в парламент и местные советы

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл заседание правительства, на котором были рассмотрены итоги прошедших 25 марта выборов депутатов Меджлиса (парламента) и местных советов. Об этом сообщает государственное информагентство Туркменистана.

По словам председателя Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов Гулмурада Мурадова, характерной особенностью состоявшихся выборов стала высокая активность электората.

По данным ЦИК, в целом из 3,291 миллиона избирателей проголосовало 3,019 тысяч или 91,75 процента всех граждан, имеющих право голоса. Из 284 кандидатов было избрано 125 депутатов Меджлиса нового созыва. Среди них сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов, баллотировавшийся в парламент по 25-му избирательному округу, где за него проголосовало 25,7 тысячи избирателей (91,42 процента).

Мониторинг избирательной кампании на всех её этапах осуществляли более 4 тысяч национальных наблюдателей, а также 142 международных наблюдателя, в числе которых — представители ООН , СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ ШОС , ОИС и ряда зарубежных государств. Ими было подтверждено, что выборы прошли на высоком организационном уровне и без существенных нарушений.

Нынешние всенародные выборы стали ярким свидетельством поступательного характера и успеха коренных демократических преобразований, развёрнутых в Туркменистане по инициативе и под руководством президента Гурбангулы Бердымухамедова, подчеркнул глава ЦИК

Заслушав отчёт Избиркома, глава государства сказал о необходимости в самое ближайшее время провести первое заседание Меджлиса шестого созыва, чтобы депутаты избрали руководящий состав национального парламента и как можно скорее приступили к реализации принятых программ дальнейшего развития страны.