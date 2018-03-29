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Юный спортсмен из Отрадного успешно выступил на соревнованиях по восточному боевому единоборству сётокан
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Юный спортсмен из Отрадного успешно выступил на соревнованиях по восточному боевому единоборству сётокан 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Школьная спортивная лига по восточному боевому единоборству сётокан принесла успех спортсмену из школы № 1554 района Отрадное. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, соревнования прошли в минувшее воскресенье, 25 марта, на базе ФОКа «Таганка».
-На соревнованиях школу № 1554 представляли два спортсмена — Вадим Тихонов и Анна Солопаева. Турнир проходил по двум видам программы: ката и кумите. Поздравляем Вадима с успешным выступлением! Он занял второе место в дисциплине «ката», а также завоевал серебряную медаль в разделе «кумите». Так же выражаем благодарность за подготовку спортсменов нашему тренеру, педагогу дополнительного образования Алексею Путию, — поделились в администрации школы.
Там отметили, что организатором соревнований выступил Центр патриотического воспитания и школьного спорта.
(ип)
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