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Канье Уэст остался без менеджера! Что случилось?
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Канье Уэст остался без менеджера! Что случилось? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Рэпер Канье Уэст (41) прекратил сотрудничество со своим менеджером Извором «Иззи» Зивковичем. «Иззи» несколько лет был частью управленческой команды Уэста и считался близким доверенным лицом рэпера.
Пока неизвестно, что привело к их расколу. Возможно, дело в том, что в мае 2016 года Канье взял в свою команду нового менеджера Скутера Брауна (36). Однако, по словам Billboard, причина разлада в отношениях артиста и Извора другая. Сам Зивкович — относительно неизвестная фигура для многих, он присоединился к Уэсту, когда рэпер выпустил свой альбом My Beautiful Dark Twisted Fantasy в 2010. Но, похоже, «Иззи» не оправдал ожиданий.
Вообще в последнее время дела у Канье не очень. Напомним, недавно артисту отказали в регистрации Yeezy как торговой марки для предметов одежды, и Уэсту предстоит решать этот вопрос в суде.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kane-uest-ostalsya-bez-menedzhera-chto-sluchilos/
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