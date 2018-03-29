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Песков рассказал, чего боится
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Песков рассказал, чего боится 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, чего боится.
"Перемен. В этом моя слабость", — сказал Песков на ток-шоу в Высшей школе экономике, запись которого опубликована в одной из социальных сетей.
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