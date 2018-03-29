Дарья Домрачева: «Прочувствую ценность наград, когда буду старенькой бабушкой»

Биатлонистка сборной Белоруссии Дарья Домрачева призналась, что еще не до конца осознала значимость своих биатлонных наград. Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко принял победителей и призеров Игр в Пхенчхане и вручил им государственные награды. Домрачева награждена орденом «За личное мужество».

— Всегда приятно, что такие церемонии происходят, — цитирует belta.by Домрачеву. — Конечно, это здорово, что труд, который мы проделываем в течение сезона, ценится. Для нас это очень важно, — сказала спортсменка. — Сегодня я еще все равно не до конца осознаю всю значимость этих наград и высоких званий. Всю их ценность я умом понимаю, но, наверное, прочувствую все-таки еще с течением лет, с возрастом, уже когда буду старенькой бабушкой рассказывать внукам о своих достижениях.