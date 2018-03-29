Спортивно-оздоровительную программу проведут в Первомайском

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В Доме культуры «Десна» 31 марта состоится спортивно-оздоровительная программа, посвященная Дню сотрудников военных комиссариатов.

— Мы подготовили большую развлекательно-оздоровительную программу. Акцент будет сделан на силовые соревнования, такие как армрестлинг, упражнения с гирей, пауэрлифтинг и многие другие, — поделился директор Спортивно-досугового центра «Первомайское» Сергей Галкин

Он добавил, что на территории ДК «Десна» будет развернута полоса препятствий. Победителей наградят грамотами и медалями.

Отметим, что День сотрудников военных комиссариатов отмечается в России ежегодно 8 апреля.