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Спортивно-оздоровительную программу проведут в Первомайском
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Спортивно-оздоровительную программу проведут в Первомайском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В Доме культуры «Десна» 31 марта состоится спортивно-оздоровительная программа, посвященная Дню сотрудников военных комиссариатов.
— Мы подготовили большую развлекательно-оздоровительную программу. Акцент будет сделан на силовые соревнования, такие как армрестлинг, упражнения с гирей, пауэрлифтинг и многие другие, — поделился директор Спортивно-досугового центра «Первомайское» Сергей Галкин.
Он добавил, что на территории ДК «Десна» будет развернута полоса препятствий. Победителей наградят грамотами и медалями.
Отметим, что День сотрудников военных комиссариатов отмечается в России ежегодно 8 апреля.
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