Виктор Классон: Дома «Краснодару» зачастую играть сложнее, чем в гостях 

— «Анжи» нельзя недооценивать — это хорошая команда, способная навязать борьбу. Дома нам зачастую играть сложнее, чем в гостях, поскольку многие соперники, приезжая к нам, всей командой садятся сзади, и нам приходится предпринимать какие-то экстраординарные шаги, чтобы вскрыть эту насыщенную оборону. Все время приходится что-то создавать, придумывать, нагнетать давление. Поэтому во встрече с «Анжи», как мне кажется, очень важно будет первыми забить мяч, и чем раньше мы это сделаем, тем легче нам будет в дальнейшем, — цитирует Классона пресс-служба клуба.
Напомним, что встреча состоится 1 апреля в Краснодаре.