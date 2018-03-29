Футболисты Георгий Щенников и Кирилл Набабкин пообщались с болельщиками на 3-й Песчаной улице

Автограф— и фотосессию провели в фирменном магазине ПФК ЦСКА на «ВЭБ Арене» в минувшее воскресенье, 25 марта.

— Желающих обзавестись автографами и крутыми кадрами с нашими защитниками было столько, что очередь на 3-й Песчаной не исчезала около двух часов. Спасибо всем, кто пришёл и дождался, — отметил представитель магазина.

Напомним, фирменный магазин ПФК ЦСКА на «ВЭБ Арене» расположен по адресу: 3-я Песчаная улица, 2а. (то)