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Сорокин: очень хорошо, что российские судьи будут работать на ЧМ-2018
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Сорокин: очень хорошо, что российские судьи будут работать на ЧМ-2018 

RT на русском 38 минут назад
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) включить российскую бригаду арбитров во главе с Сергеем Карасёвым в список судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира — 2018. «Это решение — признание высокой квалификации российских арбитров. Очень хорошо, что наши судьи будут работать на чемпионате мира. Поздравляю ребят», — приводит слова Сорокина ТАСС.
Помощниками Карасёва станут Тихон Калугин и Антон Аверьянов.
Ранее сообщалось, что британские арбитры впервые с 1938 года не будут работать на ЧМ по футболу
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