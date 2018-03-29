Сорокин: очень хорошо, что российские судьи будут работать на ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) включить российскую бригаду арбитров во главе с Сергеем Карасёвым в список судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира — 2018. «Это решение — признание высокой квалификации российских арбитров. Очень хорошо, что наши судьи будут работать на чемпионате мира. Поздравляю ребят», — приводит слова Сорокина ТАСС Антон Аверьянов. Помощниками Карасёва станут Тихон Калугин Ранее сообщалось, что британские арбитры впервые с 1938 года не будут работать на ЧМ по футболу