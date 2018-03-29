Виктор Классон: «Если „Анжи“ захочет с нами „потанцевать“, будет очень интересный футбол»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против «Анжи» сказал, что во встрече первого круга, которая завершилась победой «быков» со счетом 5:1, его команде удавалось почти все. Вместе с тем, шведский хавбек отметил, что не стоит недооценивать соперника.

— Очень хорошо помню тот матч, — цитирует пресс-служба «Краснодара» Классона. — У меня было много возможностей забить, но использовал я, к сожалению, только одну. На самом деле нам тогда было непросто. Лишь после третьего гола, в середине второго тайма стало ясно, что победа от нас не уйдет, а до того момента хозяева поля оказывали нам достаточно серьезное сопротивление. И я ни в коем случае не стал бы говорить, что та игра стала для нас легкой прогулкой.

— А чего ждете от игры предстоящей?

— Думаю, и дома нам тоже придется нелегко. «Анжи» нельзя недооценивать — это хорошая команда, способная навязать борьбу. Дома нам зачастую играть сложнее, чем в гостях, поскольку многие соперники, приезжая к нам, всей командой садятся сзади, и нам приходится предпринимать какие-то экстраординарные шаги, чтобы вскрыть эту насыщенную оборону. Все время приходится что-то создавать, придумывать, нагнетать давление. Поэтому во встрече с «Анжи», как мне кажется, очень важно будет первыми забить мяч, и чем раньше мы это сделаем, тем легче нам будет в дальнейшем.

— Но «Анжи» — команда, которая стремится играть в атакующий футбол. В трех весенних матчах махачалинцы забили 5 мячей — на 2 больше, чем «Краснодар».

— Мне всегда импонировали команды, делающие ставку прежде всего на атаку. Что ж, если «Анжи» действительно на нашем поле захочет с нами «потанцевать», это будет очень интересный футбол (улыбается). Думаю, болельщики точно не заскучают.