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Подростковый клуб с кружком лазерной техники откроют в Дербышках
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Подростковый клуб с кружком лазерной техники откроют в Дербышках 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
300 детей смогут заниматься в современном подростковом клубе, который планируют открыть в июле в казанском посёлке Дербышки, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Такой клуб в посёлке появится впервые. Он разместится в здании на улице 3-й Кленовой, 23а, где с февраля идёт капремонт. Помещение полностью перепланируют, чтобы там появились просторные комнаты для занятий по изобразительному искусству, многофункциональный актовый зал, хореографический и спортзал с раздевалками, а также костюмерная.
Рабочее название клуба «Лазер», но жители посёлка могут предложить свои варианты. Также они смогут высказать пожелания по поводу секций и кружков, в которые они хотели бы отдать ребят.
Упор хотят сделать на технических направлениях — кружках лазерной техники и 3D-моделирования, робототехнике. Здесь также появятся кружки по прикладному творчеству, для чего в клубе установят деревообрабатывающие станки, а также оборудование для работы с пластиком. Кроме того, ребята смогут заниматься в секции восточных единоборств.
Напомним, всего в посёлке порядка 10 тысяч детей. В клуб будут ходить дети из Малых и Больших Дербышек, а также Киндерей.
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