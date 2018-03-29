Подростковый клуб с кружком лазерной техники откроют в Дербышках

300 детей смогут заниматься в современном подростковом клубе, который планируют открыть в июле в казанском посёлке Дербышки, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Такой клуб в посёлке появится впервые. Он разместится в здании на улице 3-й Кленовой, 23а, где с февраля идёт капремонт. Помещение полностью перепланируют, чтобы там появились просторные комнаты для занятий по изобразительному искусству, многофункциональный актовый зал, хореографический и спортзал с раздевалками, а также костюмерная.

Рабочее название клуба «Лазер», но жители посёлка могут предложить свои варианты. Также они смогут высказать пожелания по поводу секций и кружков, в которые они хотели бы отдать ребят.

Упор хотят сделать на технических направлениях — кружках лазерной техники и 3D-моделирования, робототехнике. Здесь также появятся кружки по прикладному творчеству, для чего в клубе установят деревообрабатывающие станки, а также оборудование для работы с пластиком. Кроме того, ребята смогут заниматься в секции восточных единоборств.

Напомним, всего в посёлке порядка 10 тысяч детей. В клуб будут ходить дети из Малых и Больших Дербышек, а также Киндерей.