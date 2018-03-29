Холтби: не привык к тому, что мало играю в «Вашингтоне»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби рассказал о своей игровой форме.

«Я чувствовал себя хорошо, комфортно. Понятно, что потребовалось время. Я не привык к тому, что мало играю. Ощущения отличались от привычных. Но было приятно выйти на лед, поработать, почувствовать ритм игры.

Стало лучше. Я к этому стремился. Я чувствую себя почти так, как раньше. Такое случается. Шайба пару раз в штангу попадет, и все восприятие игры изменится. Причем на несколько матчей. Это надо понимать, и работать над этим», — цитирует Холтби официальный сайт лиги.

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