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Холтби: не привык к тому, что мало играю в «Вашингтоне»
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Холтби: не привык к тому, что мало играю в «Вашингтоне» 

Чемпионат.com 47 минут назад
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби рассказал о своей игровой форме.
«Я чувствовал себя хорошо, комфортно. Понятно, что потребовалось время. Я не привык к тому, что мало играю. Ощущения отличались от привычных. Но было приятно выйти на лед, поработать, почувствовать ритм игры.
Стало лучше. Я к этому стремился. Я чувствую себя почти так, как раньше. Такое случается. Шайба пару раз в штангу попадет, и все восприятие игры изменится. Причем на несколько матчей. Это надо понимать, и работать над этим», — цитирует Холтби официальный сайт лиги.
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