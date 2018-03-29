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В ДС «Заречье» стартуют соревнования по чир спорту «Кубок Горького»
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В ДС «Заречье» стартуют соревнования по чир спорту «Кубок Горького» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Состязание проводится уже в шестой раз при поддержке Нижегородской федерации чир спорта и черлидинга.
Как сообщает пресс-служба мэрии, 31 марта и 1 апреля в ДС «Заречье» пройдут: Всероссийский турнир «Кубок Горького»; соревнования «Восходящие звезды» — для начинающих спортсменов; «Baby stars» — для детей дошкольного и младшего школьного возраста; «Соло — чир» — для индивидуальных черлидеров.
По данным оргкомитета, в соревнованиях примут участие команды Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Кирова, Оренбурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Ижевска, Владимира, Иваново, Тверской области, Пермского края и других регионов России.
От Приокского района Нижнего Новгорода на соревнованиях выступают воспитанники ФОКа «Приокский», ДЮСШ «Радий», ЦРТ «Созвездие», «Центра современной хореографии», коллектив эстрадно-спортивного танца «Млечный путь», школа танца «Новое поколение».
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