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Бутенко: бригада Карасёва заслуженно будет участвовать в ЧМ-2018
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Бутенко: бригада Карасёва заслуженно будет участвовать в ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал тот факт, что российский арбитр Сергей Карасёв и его помощники включены в список судей для работы на матчах чемпионата мира в России.
«Переживания были. Я очень горд, что Сергей Карасёв и его бригада будут работать на чемпионате мира. Как бы Сергея не учили все наставники, начиная с его первых шагов, он доказал. Он умеет делать выводы, анализировать. Он делает правильные шаги профессионально и зрительно. Гордость меня действительно переполняет. Право это завоёвано абсолютно заслуженно. На протяжении последних семи лет он работал качественно. Пусть иногда и делал ошибки, но их делают все арбитры. Просто так в эту обойму на чемпионат мира не попадёшь.
Пьерлуиджи Коллина, который отвечает сейчас за судейский отбор, суперпрофессионал. Он умеет определять способности арбитра. Отбор был очень скрупулёзный, уверен в этом. Коллина сделал правильный шаг. Наверняка, он прекрасно понимал, что человек должен участвовать на домашнем турнире. Это и дипломатический, и политический ход. Бригада Карасёва заслуженно будет участвовать в мировом форуме. Их перспективы на самом турнире зависят уже от качества судейства на групповых матчах. Там будет колоссальный контроль. Думаю, что на этап 1/8 финала наша бригада точно получит назначение.
Хочется сказать, что на чемпионате Европы 2016 года была проделана хорошая работа с качеством судейства. За последние 40 лет я не помню такого судейства. Очень высокий уровень был показан во Франции. Коллина поймал пульс судейства, это поможет ему провести предстоящий чемпионат мира с точки зрения судейства лучше, чем в Бразилии. Буду держать кулаки за наших ребят. Завтра я их увижу и поздравлю от всей души», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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