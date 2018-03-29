Бутенко: бригада Карасёва заслуженно будет участвовать в ЧМ-2018

«Переживания были. Я очень горд, что Сергей Карасёв и его бригада будут работать на чемпионате мира. Как бы Сергея не учили все наставники, начиная с его первых шагов, он доказал. Он умеет делать выводы, анализировать. Он делает правильные шаги профессионально и зрительно. Гордость меня действительно переполняет. Право это завоёвано абсолютно заслуженно. На протяжении последних семи лет он работал качественно. Пусть иногда и делал ошибки, но их делают все арбитры. Просто так в эту обойму на чемпионат мира не попадёшь.

Пьерлуиджи Коллина, который отвечает сейчас за судейский отбор, суперпрофессионал. Он умеет определять способности арбитра. Отбор был очень скрупулёзный, уверен в этом. Коллина сделал правильный шаг. Наверняка, он прекрасно понимал, что человек должен участвовать на домашнем турнире. Это и дипломатический, и политический ход. Бригада Карасёва заслуженно будет участвовать в мировом форуме. Их перспективы на самом турнире зависят уже от качества судейства на групповых матчах. Там будет колоссальный контроль. Думаю, что на этап 1/8 финала наша бригада точно получит назначение.