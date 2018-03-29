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Видео. Салах поучаствовал в пранке над юными болельщиками
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Видео. Салах поучаствовал в пранке над юными болельщиками 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах принял участие в весёлом пранке над детьми.
Юным болельщикам предложили попробовать себя в роли футбольных комментаторов в помещении с плакатами игроков «Ливерпуля». За одним из таких плакатов, на котором был изображён Салах, прятался сам африканский футболист. Не подозревавшие об этом дети увлеченно комментировали футбол по телевизору до тех пор, пока один из участников матча в какой-то момент неожиданно не представал перед ними вживую.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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