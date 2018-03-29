Рамос и Роналду поддержали идею с трансфером Левандовски

Капитан и ведущий бомбардир мадридского "Реала" Серхио Рамос и Криштиану Роналду поддержали идею с приобретением своим клубом форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

Так, по сведениям AS, трансфер поляка одобрили не только клубное руководство «сливочных» и тренерский штаб команды, но и два ключевых игрока. При этом издание отмечает, что Рамос и Роналду уже обсуждали с поляком его возможный переезд на «Сантьяго Бернабеу» во время очных матчей их команд в четвертьфинале прошлогодней Лиги Чемпионов.