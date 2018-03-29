30 марта полиция подконтрольной Киеву части Донецкой области переводится на усиленный режим службы

«С 30 марта полиция Донетчины переводится на усиленный режим несения службы. Будет усилен контроль на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах в регионе, в районе Мариуполя увеличено количество пеших и автомобильных патрулей», — сообщает местный сайт 0629 со ссылкой на пресс-службу полиции.

Перед матчем стадион имени Владимира Бойко и прилегающая к нему территория будут обследованы взрывотехниками и взяты под круглосуточную охрану. В течение игры периметр спортивной арены станут патрулировать усиленные наряды.

Как сообщают мариупольские журналисты, нести службу на особом объекте, которым временно станет стадион, будут 400 сотрудников полиции и Нацгвардии. Кроме того, на усиление брошены спецподразделения Корпуса оперативно-внезапного действия, кинологические группы полиции Донецкой области и Нацгвардии.

Подобные беспрецедентные для этих мест меры безопасности связаны с несколькими обстоятельствами. Сам по себе матч задолго до своего начала оброс скандальными историями. Столичное «Динамо» не хотело играть в Мариуполе, ссылаясь на близость линии фронта, но не получило понимания во всех инстанциях, включая международный арбитраж, и было наказано по футбольной линии.

Сейчас в Мариуполь собирается выехать группа динамовских ультрас, известных своими радикальными взглядами и склонностью к насилию. Они особенно разъярены тем фактом, что игра, намеченная ранее на 14.00, была перенесена на 17.00. А это существенно затрудняет киевлянам возможность покинуть Мариуполь в день матча.