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30 марта полиция подконтрольной Киеву части Донецкой области переводится на усиленный режим службы
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30 марта полиция подконтрольной Киеву части Донецкой области переводится на усиленный режим службы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«С 30 марта полиция Донетчины переводится на усиленный режим несения службы. Будет усилен контроль на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах в регионе, в районе Мариуполя увеличено количество пеших и автомобильных патрулей», — сообщает местный сайт 0629 со ссылкой на пресс-службу полиции.
Перед матчем стадион имени Владимира Бойко и прилегающая к нему территория будут обследованы взрывотехниками и взяты под круглосуточную охрану. В течение игры периметр спортивной арены станут патрулировать усиленные наряды.
Как сообщают мариупольские журналисты, нести службу на особом объекте, которым временно станет стадион, будут 400 сотрудников полиции и Нацгвардии. Кроме того, на усиление брошены спецподразделения Корпуса оперативно-внезапного действия, кинологические группы полиции Донецкой области и Нацгвардии.
Подобные беспрецедентные для этих мест меры безопасности связаны с несколькими обстоятельствами. Сам по себе матч задолго до своего начала оброс скандальными историями. Столичное «Динамо» не хотело играть в Мариуполе, ссылаясь на близость линии фронта, но не получило понимания во всех инстанциях, включая международный арбитраж, и было наказано по футбольной линии.
Сейчас в Мариуполь собирается выехать группа динамовских ультрас, известных своими радикальными взглядами и склонностью к насилию. Они особенно разъярены тем фактом, что игра, намеченная ранее на 14.00, была перенесена на 17.00. А это существенно затрудняет киевлянам возможность покинуть Мариуполь в день матча.
Особую пикантность ситуации придает тот факт, что перенос осуществлен из-за Петра Порошенко, который вдруг решил посетить футбол. Предстоящее присутствие на стадионе президента Украины, разумеется, является основной причиной повышенной суеты силовиков вокруг рядового матча первенства страны.
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