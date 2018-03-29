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ФРР подала протест в World rugby и Rugby Europe на выступление тонганского игрока за Румынию
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ФРР подала протест в World rugby и Rugby Europe на выступление тонганского игрока за Румынию 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Спортивный директор Федерации регби России (ФРР) Сергей Марков отметил, что ФРР отправила официальные протесты на выступление тонганского игрока Сионе Факаосилеоа за сборную Румынии в матчах отбора на Кубок мира-2019.
— Федерация регби России в четверг отправила официальные протесты в World rugby и Rugby Europe на выступление Сионе Факаосилеоа за сборную Румынии в шести из восьми матчах отбора на Кубок мира-2019, — цитирует РИА «Новости» Маркова. Отметим, что игрок неизменно выходил в стартовом составе румынской команды во всех шести играх. Мы рассчитываем, что World rugby и Rugby Europe будут приняты соответствующие санкции.
Подобные прецеденты в истории уже были — в 2002 году сборная России была отстранена по схожей причине, а четыре дня назад команда Таити была снята с отборочного цикла. Все эти случаи практически идентичны, и мы хотели бы, чтобы наказание для всех подобных дел было одинаковым, и требуем справедливого вердикта.
В случае Факаосилеоа имеется целый ряд нарушений. Главное — его заигранность за сборную Тонга по регби-7. Наши юристы тщательно работали над всеми документами, отправленными в World rugby и Rugby Europe.
Кроме того, мы попросили разъяснить ситуацию, связанную с выступлением двух натурализованных игроков за сборную Испании и одного — за команду Бельгии. Здесь речи о каком-либо обвинении пока не идет, мы ждем разъяснений от World rugby по данному вопросу, так как могут существовать обстоятельства, о которых мы пока не знаем.
Напомним, что Факаосилеоа выступает за Румынию с 2017 года, получив это право на основании того, что проживал в стране в течение трех лет. Однако теперь стало известно, что еще в сезоне-2013/14 игрок выступал за сборную Тонга в Мировой серии по регби-7. Спортивное гражданство Факаосилеоа, согласно правилам, мог поменять только в случае выступления за команду Румынии в квалификации к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, но он не участвовал в отборе.
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