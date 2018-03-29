ФРР подала протест в World rugby и Rugby Europe на выступление тонганского игрока за Румынию

Спортивный директор Федерации регби России (ФРР) Сергей Марков отметил, что ФРР отправила официальные протесты на выступление тонганского игрока Сионе Факаосилеоа за сборную Румынии в матчах отбора на Кубок мира-2019.

— Федерация регби России в четверг отправила официальные протесты в World rugby и Rugby Europe на выступление Сионе Факаосилеоа за сборную Румынии в шести из восьми матчах отбора на Кубок мира-2019, — цитирует РИА «Новости» Маркова. Отметим, что игрок неизменно выходил в стартовом составе румынской команды во всех шести играх. Мы рассчитываем, что World rugby и Rugby Europe будут приняты соответствующие санкции.

Подобные прецеденты в истории уже были — в 2002 году сборная России была отстранена по схожей причине, а четыре дня назад команда Таити была снята с отборочного цикла. Все эти случаи практически идентичны, и мы хотели бы, чтобы наказание для всех подобных дел было одинаковым, и требуем справедливого вердикта.

В случае Факаосилеоа имеется целый ряд нарушений. Главное — его заигранность за сборную Тонга по регби-7. Наши юристы тщательно работали над всеми документами, отправленными в World rugby и Rugby Europe.

Кроме того, мы попросили разъяснить ситуацию, связанную с выступлением двух натурализованных игроков за сборную Испании и одного — за команду Бельгии. Здесь речи о каком-либо обвинении пока не идет, мы ждем разъяснений от World rugby по данному вопросу, так как могут существовать обстоятельства, о которых мы пока не знаем.

Напомним, что Факаосилеоа выступает за Румынию с 2017 года, получив это право на основании того, что проживал в стране в течение трех лет. Однако теперь стало известно, что еще в сезоне-2013/14 игрок выступал за сборную Тонга в Мировой серии по регби-7. Спортивное гражданство Факаосилеоа, согласно правилам, мог поменять только в случае выступления за команду Румынии в квалификации к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, но он не участвовал в отборе.