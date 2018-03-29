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Источник: первый матч на «Самара Арене» состоится только в мае
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Источник: первый матч на «Самара Арене» состоится только в мае 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Первый тестовый матч на стадионе чемпионата мира-2018 состоится только в мае, утверждает телеграм-канал «Мутко против». Строители не успевают уложить газон на арене. Работы по его укладке можно вести только при плюсовой температуре. В Самаре температура выше нуля ожидается только после 5 апреля, тогда и ожидается начало работ.
Изначально первый тестовый матч был намечен еще на 7 апреля. Строители не успевали достроить стадион, поэтому сроки первой тестовой игры были смещены на 28 апреля.
ФИФА вернула арену в «зону риска», из которой недавно ее убирала. По рекомендациям ФИФА на стадионе должны пройти как минимум три тестовых матча.
В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
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