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Хусаинов: «Допускаю, что Карасёв может отсудить финал ЧМ-2018»
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Хусаинов: «Допускаю, что Карасёв может отсудить финал ЧМ-2018» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал включение Сергея Карасёва в список судей, которые будут работать на чемпионате мира в России.
— Поздравляю Сергея Карасёва, — сказал Хусаинов. — Но я также очень рад за Антона Аверьянова. Перед чемпионатом Европы-2016 эту бригаду почему-то разбили… Антона в последний момент отцепили. Якобы он тогда тест не сдал. Слава богу, что сейчас они вновь будут работать вместе на таком турнире. Ожидаемо, что Карасёв попал в этот список. Он этого заслужил.
— Но ведь лучшим арбитром России в прошлом сезоне признан Безбородов, а не Карасёв.
— Но ведь на чемпионате Европы Безбородова не было. А Карасёв уже давно в обойме.
— Карасёв — арбитр уровня чемпионата мира? Ведь его нередко критикуют…
— Конечно, он арбитр уровня ЧМ. Да, не безгрешен. Ошибается, но не преднамеренно. Это все человеческий фактор. А вот про Еськова, Вилкова я так сказать не могу. Там бывают преднамеренные вещи. Вся страна видит, что произошло, а они не замечают.
— Сколько матчей отсудит Карасёв на чемпионате мира?
— Минимум — одну игру. А дальше уже все зависит от его работы, от расклада сборных.
— Допускаете, что он может отсудить финал домашнего чемпионата мира?
— Да. Почему нет? Его могут назначить и на финал. Но при определенных обстоятельствах, раскладах. Но в принципе, допускаю, что Сергея могут назначить и на главный матч турнира.
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