Хусаинов: «Допускаю, что Карасёв может отсудить финал ЧМ-2018»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал включение Сергея Карасёва в список судей, которые будут работать на чемпионате мира в России.

— Поздравляю Сергея Карасёва, — сказал Хусаинов. — Но я также очень рад за Антона Аверьянова. Перед чемпионатом Европы-2016 эту бригаду почему-то разбили… Антона в последний момент отцепили. Якобы он тогда тест не сдал. Слава богу, что сейчас они вновь будут работать вместе на таком турнире. Ожидаемо, что Карасёв попал в этот список. Он этого заслужил.

— Но ведь лучшим арбитром России в прошлом сезоне признан Безбородов, а не Карасёв.

— Но ведь на чемпионате Европы Безбородова не было. А Карасёв уже давно в обойме.

— Карасёв — арбитр уровня чемпионата мира? Ведь его нередко критикуют…

— Конечно, он арбитр уровня ЧМ. Да, не безгрешен. Ошибается, но не преднамеренно. Это все человеческий фактор. А вот про Еськова, Вилкова я так сказать не могу. Там бывают преднамеренные вещи. Вся страна видит, что произошло, а они не замечают.

— Сколько матчей отсудит Карасёв на чемпионате мира?

— Минимум — одну игру. А дальше уже все зависит от его работы, от расклада сборных.

— Допускаете, что он может отсудить финал домашнего чемпионата мира?

— Да. Почему нет? Его могут назначить и на финал. Но при определенных обстоятельствах, раскладах. Но в принципе, допускаю, что Сергея могут назначить и на главный матч турнира.