История одной фотографии: большое желание жить

Точку в номере ставит мастер спорта по плаванию, член паралимпийской сборной Беларуси, обладатель черного пояса по тхэквондо Алексей Талай (слева).

Он отдыхает вместе со своей женой Анастасией (в центре), дочкой Дарьей (на плечах у папы) и сыновьями (слева направо) Ярославом и Владиславом. В результате несчастного случая Алек­сей лишился ног, одной руки полностью и одной ниже локтя. Он проявил потрясающую волю к жизни и сумел добиться больших успехов в спорте.