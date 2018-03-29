Ещё
История одной фотографии: большое желание жить
Далее:
Читайте также:
Ещё

История одной фотографии: большое желание жить 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Точку в номере ставит мастер спорта по плаванию, член паралимпийской сборной Беларуси, обладатель черного пояса по тхэквондо Алексей Талай (слева).
Он отдыхает вместе со своей женой Анастасией (в центре), дочкой Дарьей (на плечах у папы) и сыновьями (слева направо) Ярославом и Владиславом. В результате несчастного случая Алек­сей лишился ног, одной руки полностью и одной ниже локтя. Он проявил потрясающую волю к жизни и сумел добиться больших успехов в спорте.
Серию снимков про Алексея сде­лал фотокорреспондент «Вечерней Москвы» Павел Волков. Его работы были признаны лучшими на конкурсе Istanbul Photo Awards в категории «Спортивная история».
Вечерняя Москва: последние новости
Охотник на акул и фашистов. Ветерану исполнилось 95 лет Эксперт: У российских футболистов в матче с бразильцами были моменты, которые они могли использовать Сергей Собянин дал распоряжение организовать место для памяти погибших в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР29
США нанесли удар по российским борцам98
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Трех россиян включили в «допинговый» список
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение