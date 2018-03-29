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Майк Бэбкок: Знали, что «Флорида» в непростом положении и будет биться отчаянно
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Майк Бэбкок: Знали, что «Флорида» в непростом положении и будет биться отчаянно 

Советский спорт 56 минут назад
— Конечно, я считаю, что мы замечательно стартовали. Очень важно выходить на игру в полной готовности. Мы знали, что они в непростом положении и будут биться отчаянно. Мы знали, что они хорошо играют в последнее время (20-6-1). Нам надо было завладеть инициативой с самого начала, и у нас это получилось. В первые десять минут Луонго творил чудеса, — передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.
Добавим, что «Торонто», обыграв «Флориду» установил сразу два клубных рекорда: по общему числу побед (46) и по домашним победам (27) за сезон. После 77 игр «Лифс» набрали 99 очков занимают четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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