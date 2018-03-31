«Спартак» интересуется защитником французского «Ренна» 

Защитник французского «Ренна» Рами Бенсебаини может перейти в «Спартак» летом 2018 года. «Красно-белые» рассчитывают, что 22-летний алжирец сможет стать хорошим усилением линии обороны клуба, сообщает «ФАН».
По информации источника, москвичи готовы заплатит за футболиста сумму в размере 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что минувшей зимой интерес к Бенсебаини проявлял петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» предложили «Ренну» за игрока 10 миллионов евро, но французы отказались продавать своего защитника.
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