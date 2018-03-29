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Будогосский: рад, что никакие политические моменты не вмешались при утверждении списка арбитров ЧМ-2018
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Будогосский: рад, что никакие политические моменты не вмешались при утверждении списка арбитров ЧМ-2018 

RT на русском 37 минут назад
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) включить российскую бригаду арбитров во главе с Сергеем Карасёвым в список судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира — 2018. «Есть чувство удовлетворения, радости и понимания того, что у нас отличная школа футбольного арбитража. Потому что просто так судьи на чемпионат мира не попадают», — приводит слова Будогосского «Спорт-экспресс».
Он отметил, что ФИФА продолжала отбор не один месяц и по итогам наблюдения, которые велись за нашей бригадой, в том числе и в чемпионате России, позволили принять итоговое решение о включении в список.
«Искренне рад, что никакие политические моменты не вмешались при утверждении списков. Именно судейское направление в ФИФА действительно удалено от всех политических моментов, что ещё раз подсказывает нам, что футбол — вне политики и это игра без границ», — добавил функционер.
Ранее сообщалось, что британские арбитры впервые с 1938 года не будут работать на ЧМ по футболу.
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