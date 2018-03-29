Монтелла: «Чтобы стать тренером сборной Италии, нужны седые волосы, а у меня их очень мало»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла пошутил на тему возможности возглавить сборную Италии.

"На данный момент я не могу стать тренером сборной Италии, во-первых, потому что я очень счастлив в Севилье. Во-вторых, с руководством федерации не было никаких контактов.

Кроме того, я думаю, что для того, чтобы стать тренером сборной Италии, нужны седые волосы, а у меня их очень мало. Я видел Роберто Манчини несколько раз, и у него много седых волос. Или подумайте о Раньери", — сказал Монтелла для Fox Sport Italia.

Последним главным тренером сборной Италии был Джан Пьеро Вентура. С ним «скуадра адзурра» не смогла выйти на ЧМ-2018, проиграв Швеции по сумме стыковых матчей.