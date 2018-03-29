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Монтелла: «Чтобы стать тренером сборной Италии, нужны седые волосы, а у меня их очень мало»
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Монтелла: «Чтобы стать тренером сборной Италии, нужны седые волосы, а у меня их очень мало» 

SPORT24.ru 45 минут назад
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла пошутил на тему возможности возглавить сборную Италии.
"На данный момент я не могу стать тренером сборной Италии, во-первых, потому что я очень счастлив в Севилье. Во-вторых, с руководством федерации не было никаких контактов.
Кроме того, я думаю, что для того, чтобы стать тренером сборной Италии, нужны седые волосы, а у меня их очень мало. Я видел Роберто Манчини несколько раз, и у него много седых волос. Или подумайте о Раньери", — сказал Монтелла для Fox Sport Italia.
Последним главным тренером сборной Италии был Джан Пьеро Вентура. С ним «скуадра адзурра» не смогла выйти на ЧМ-2018, проиграв Швеции по сумме стыковых матчей.
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