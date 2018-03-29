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Винченцо Монтелла: «Чтобы возглавить сборную Италии нужна седина. У Манчини много седых волос»
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Винченцо Монтелла: «Чтобы возглавить сборную Италии нужна седина. У Манчини много седых волос» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла дал понять, что не возглавит сборную Италии в ближайшее время. Специалист предложил на этот пост рулевого "Зенита" Роберто Манчини и Клаудио Раньери из «Нанта», пошутив, что они отвечают главному условию — наличию седых волос.
— Я счастлив в «Севилье» и не контактировал с руководством федерации, — цитирует Fox Sport Italia Монтеллу. — На мой взгляд, для того, чтобы возглавить сборную Италии, нужна седина. У меня ее почти нет. Я видел Манчини, у него много седых волос. Или у Раньери.
На данный момент сборную Италии на правах исполняющего обязанности главного тренера возглавляет Луиджи Ди Бьяджо.
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