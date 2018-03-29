Президент киевского «Динамо» Суркис раскритиковал Федерацию футбола Украины

Ранее сборная Украины U-17 обыграла Сербию, но не вышла на чемпионат Европы. Команде засчитали техническое поражение из-за участия в матче двух дисквалифицированных игроков. Суркис раскритиковал работников Федерации, которые не учли этот момент, что и привело к непопаданию сборной на Евро.

«Какая стратегия, когда это будущее уничтожают на наших глазах? Вы подумайте, что сейчас творится в душах юных футболистов сборной U-17, которые в честной и драматичной борьбе выиграли путевку на чемпионат Европы, а потом оказалось, что они туда не поедут из-за расхлябанности работников Федерации футбола Украины? Как объяснить мальчишкам, что взрослые дяди напутали в документах, и теперь они никуда не едут, а едут те, кого они обыграли на футбольном поле? Ведь такой шанс может быть лишь один раз в жизни! Кто за это ответит?

Знаете, я помню времена, когда Федерация футбола ютилась в нескольких арендованных комнатах с туалетом в конце коридора, когда там работали всего несколько человек. Но это были люди, преданные футболу, люди, которые просто не могли совершить такой ошибки! Хотите мое мнение? Думаю, что сейчас в федерации футбола не о том думают. Сначала все занимались Лозанной, а потом, наверное, поехали отмечать свой успех в Марбелью. Вот и некому было проследить за документами, которые приходят по почте из УЕФА . Просто вовремя раскрыть и посмотреть. А потом сообщить тренерам сборной, что такие-то игроки не имеют права играть. Это же элементарно.

Тренеры везде — и в сборной, и в клубах — занимаются подготовкой игроков. В федерации есть целый комитет сборных команд во главе с Мироном Маркевичем , который должен заниматься всеми процедурными вопросами. Я помню, что так было раньше. Чем и кто там сейчас занимается — не представляю! Может, образования людям не хватает? Может, дипломы не те?

Не думаю, что в ситуации со сборной U-17 надо искать и наказывать «стрелочника». Мы же понимаем, что это не метод. Нужно менять само отношение Федерации футбола Украины к своей работе. Чтобы ФФУ, в лице своего руководителя, осознала, что идет не туда. Чтобы хотя бы не портила то, что делается преданными футболу людьми. Не отбирала мечту у наших юных футболистов.

Мы не хотим, чтобы труд тысяч людей шел насмарку из-за беспорядка, который сейчас царит в Доме футбола. Мы всегда готовы помочь, подсказать, научить, если нужно. Чтобы над нами больше не смеялись, а наши дети не плакали от обиды за несправедливость», — цитирует Суркиса официальный сайт «Динамо».