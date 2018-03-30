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Отдел расследований РУСАДА ведет 20 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил
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Отдел расследований РУСАДА ведет 20 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в настоящее время занимается выяснением обстоятельств фактов по 20 делам о возможных нарушениях антидопинговых правил. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Ранее в Хельсинки прошло совещание с участием сотрудников Всемирного антидопингового агентства (WADA), представителей международных спортивных федераций и Интерпола. Основной темой обсуждения стала возможность проведения национальными антидопинговыми агентствами собственных расследований случаев применения и распространения допинга. Глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер сразу после окончания совещания заявил журналистам, что проведение национальными антидопинговыми организациями собственных расследований является самой эффективной мерой по борьбе с допингом.
"Отдел расследований РУСАДА в настоящее время ведет работу по 20 делам, — сказала Пахноцкая. — Этот отдел был создан 1 ноября 2016 года. В нем работают пять специалистов, имеющих опыт оперативной и аналитической деятельности. Информация в отдел расследований поступает также от информаторов и по горячей линии".
Как сообщала ранее Пахноцкая, РУСАДА на прошлой неделе достигло договоренности с отделом расследований Всемирного антидопингового агентства о совместной работе по ряду направлений, в том числе по программе информаторов.
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