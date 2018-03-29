Экс-глава УЕФА Платини назвал ФИФА и Спортивный арбитражный суд клоунами

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, отстраненный от должности из-за коррупции, выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает ТАСС.

"Я не могу принять потери, я ничего не сделал. Меня отстранили от работы в футболе на четыре года. Кто эти клоуны, которые мешают мне работать? Какое у них на это право? Судьи из ФИФА и CAS — ненастоящие, поэтому я начал юридическую борьбу, которая требует времени", — цитирует Платини Marianne.

Он также назвал свое отстранение заговором.

"Меня обвинили в коррупции, фальсификации и отмывании денег, и все эти обвинения рухнули. Меня больше не упрекают в том, что я не объявил о том, что получил деньги… Если бы я знал, я бы сказал. Короче говоря, это был всего лишь заговор, чтобы я не стал президентом ФИФА", — добавил экс-глава УЕФА.

Ранее сообщалось, что Федерации футбола Украины не приедет на Конгресс ФИФА в Москву.