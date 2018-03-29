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Экс-глава УЕФА Платини назвал ФИФА и Спортивный арбитражный суд клоунами
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Экс-глава УЕФА Платини назвал ФИФА и Спортивный арбитражный суд клоунами 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, отстраненный от должности из-за коррупции, выступил с критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает ТАСС.
"Я не могу принять потери, я ничего не сделал. Меня отстранили от работы в футболе на четыре года. Кто эти клоуны, которые мешают мне работать? Какое у них на это право? Судьи из ФИФА и CAS — ненастоящие, поэтому я начал юридическую борьбу, которая требует времени", — цитирует Платини Marianne.
Он также назвал свое отстранение заговором.
"Меня обвинили в коррупции, фальсификации и отмывании денег, и все эти обвинения рухнули. Меня больше не упрекают в том, что я не объявил о том, что получил деньги… Если бы я знал, я бы сказал. Короче говоря, это был всего лишь заговор, чтобы я не стал президентом ФИФА", — добавил экс-глава УЕФА.
Ранее сообщалось, что Федерации футбола Украины не приедет на Конгресс ФИФА в Москву.
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