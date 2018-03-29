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Люди (и не только!) выкладывают фото с лужайками вместо бровей. Что происходит?
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Люди (и не только!) выкладывают фото с лужайками вместо бровей. Что происходит? 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Мы нашли, куда сбывать букеты от надоевших ухажеров: канадский блогер @iamtay_tay предложила срезать бутоны и приклеивать их к бровям — гель для волос, зеленая краска и пара увядших лютиков в помощь. Тренд тут же подхватили почти 100 пользователей инстаграма: под хештегом #GardenEyebrows они призывают весну и упражняются в сложности бьюти-махинаций. То же самое было, когда Тейлор посоветовала «отращивать» волосы в носу и переделывать брови в рождественскую елку, только на этот раз тенденция коснулась еще и домашних питомцев.
Публикация от Taylor R (@taytay_xx) 12 Мар 2018 в 5:41 PDT Публикация от Mina Bell (@minaxxbell) 12 Мар 2018 в 2:32 PDT Публикация от Helen ~ 22 ~ 🌻🐙 (@helenpreston95) 12 Мар 2018 в 9:09 PDT Публикация от 🌸 Farina Jo | 파리나 🌸 (@farinabehm) 22 Мар 2018 в 3:48 PDT Публикация от aka Georgia Stark Photos (@tracy.bezanson) 20 Мар 2018 в 4:55 PDT Публикация от Anissa (@bubulu.buena) 20 Мар 2018 в 4:11 PDT Публикация от Estefania ☆彡 (@faniamix2.0) 15 Мар 2018 в 12:42 PDT Публикация от CuppycakePrincess (@cuppycake_princess) 15 Мар 2018 в 3:32 PDT Публикация от Axel (@axel_thecavalier) 13 Мар 2018 в 4:13 PDT Публикация от Flor (@flowersugarcane) 18 Мар 2018 в 6:47 PDT Публикация от Michaela (@karatedragon123) 12 Мар 2018 в 11:07 PDT Публикация от Kira Maschkow (@kiramaschkow) 12 Мар 2018 в 10:33 PDT Публикация от Taylor R (@taytay_xx) 12 Мар 2018 в 9:51 PDT Публикация от Bambi & Jojo (@bambiandjojolove) 12 Мар 2018 в 10:50 PDT
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