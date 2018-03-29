В Англии могут ввести «облегченную версию» VAR

Руководство премьер-лиги рассматривает вариант введения системы видеоассистента арбитра (VAR) с видоизмененными правилами, сообщает The Times . По английским правилам видеорефери получит больше власти и сможет сам принимать решение. Таким образом, главный арбитр не должен будет в обязательном порядке смотреть видеоповтор. Нововведение должно сократить время на просмотр видео и не мешать динамике игры.

Напомним, что система видеоповторов была протестирована на Кубке конфедераций-2017, действует в ряде европейских чемпионатов и будет использоваться на чемпионате мира-2018.