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В Англии могут ввести «облегченную версию» VAR
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В Англии могут ввести «облегченную версию» VAR 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Руководство премьер-лиги рассматривает вариант введения системы видеоассистента арбитра (VAR) с видоизмененными правилами, сообщает The Times. По английским правилам видеорефери получит больше власти и сможет сам принимать решение. Таким образом, главный арбитр не должен будет в обязательном порядке смотреть видеоповтор. Нововведение должно сократить время на просмотр видео и не мешать динамике игры.
Напомним, что система видеоповторов была протестирована на Кубке конфедераций-2017, действует в ряде европейских чемпионатов и будет использоваться на чемпионате мира-2018.
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